- Asociatia Comunitatii Palestiniene din Romania si-a chemat sambata simpatizantii in Piata Universitatii, de unde au plecat apoi in mars prin centrul Capitalei. Importante forte de ordine au fost mobilizate pentru aceasta acțiune.

- Cateva sute de persoane au participat, la București, la un miting de solidaritate cu Israel dar și pentru salvarea ostaticilor deținuți de Hamas in Gaza. Oamenii s-au rugat, au cantat și au scandat pentru eliberarea israelienilor rapiți de organizația terorista.

- Cateva zeci de persoane participa, joi dupa-amiaza, la manifestația organizata in centrul Bucureștiului in semn de solidaritate cu cetațenii israelieni ținuți ostatici in Fașia Gaza. Aceștia au steaguri ale Israelului. De asemenea, au fost afișate fotografii ale ostaticilor. „Joi, 02 noiembrie 2023,…

- In mai multe tari europene, dar si in lumea islamica au avut loc manifestatii de sustinere a palestinienilor din Fasia Gaza. Sute de mii de oameni au demonstrat la Londra si in Cairo. Si in capitala Italiei, la Roma, au marsaluit peste 5 mii de oameni.

- La mai bine de o saptamana dupa atacurile Hamas din Israel, alte trei avioane au aterizat in noaptea de luni spre marți pe Aeroportul Otopeni, cu romani, israelieni și ucraineni veniți din Tel Aviv, majoritatea femei, a relatat ProTV.Oamenii au stat cu sufletul la gura pana s-au urcat in avionul spre…

- Presedintele american Joe Biden a vorbit cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a promis ca SUA nu vor condamna civilii in Fasia Gaza pentru actiunile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului.Presedintele Joe Biden a condamnat atacul brutal al organizatiei teroriste…

- Reuven Azar, ambasadorul Israelului la Bucuresti, a vorbit, in exclusivitate la Antena 3 CNN, despre razboiul inceput de teroristii Hamas in Israel. In aceasta dimineata, teroristii au lansat mii de rachete asupra oraselor din sudul si centrul tarii, si au luat cu asalt strazile unor orase din sud,…

