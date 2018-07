Stiri pe aceeasi tema

- Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar in topul preferințelor a fost The Weeknd. Așadar, piesa “Call out my name”, urca pe prima poziție in VIRGIN RADIO HOT 40. Pana sambata urmatore, nu uita ca iți poți susține favoriții din top cu un vot pe virginradio.ro.…

- Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc in VIRGIN RADIO HOT 40 ramane „Jackpot” de la The Motans, fiind pe prima poziție pentru a doua saptamana consecutiv. „Jackpot e o piesa care vorbește de la sine. Am ascuns in ea foarte multe simboluri cu…

- Clipul anului? Cele mai influente femei apar in noul clip Maroon 5! Trupa a lansat zilele trecute un nou single surpriza cu Cardi B, „Girls Like You” (Fete ca tine). In acelasi timp, a lansat si videoclipul piesei, in care apar, in esenta, cam toate celebritatile feminine in voga. Ok, poate nu chiar…

- Au castigat 3 premii GRAMMY si au cucerit topurile internationale insa nu se opresc aici. Cei de la Maroon 5 lanseaza noul lor single – Girls Like You – in colaborare cu nimeni alta decat Cardi B. Videoclipul piesei i-a adus impreuna din nou pe cei de la Maroon 5 cu regizorul David Dobkin, cel care…

- Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc in VIRGIN RADIO HOT 40 a urcat „Jackpot” de la The Motans. „Jackpot e o piesa care vorbește de la sine. Am ascuns in ea foarte multe simboluri cu caracter personal, dar, cu toate astea, cred ca va ajunge…

- Ne-ai ajutat sa ordonam piesele și saptamana aceasta la Virgin Radio Romania, iar pe primul loc in VIRGIN RADIO HOT 40 a urcat “Friends” de la Marshmello și Anne-Marie. Pana duminica urmatoare, nu uita ca iți poți susține favoriții din top cu un vot pe virginradio.ro.

- Rita Ora e chiar ofensata ca vedetele nu ințeleg ca piesa a fost creata pentru a ilustra “calatoria personala” a artistei. “Am avut relații romantice și cu femei, și cu barbați de-a lungul vieții mele și asta e calatoria mea personala”, a declarat Rita Ora luni. Piesa compusa in colaborare cu Cardi…