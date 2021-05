Stiri pe aceeasi tema

- Inalți oficiali ai Administrației Biden afirma ca Rusia și-a retras doar cateva mii de soldați de la frontiera cu Ucraina, deși, luna trecuta, Moscova daduse de ințeles ca va reduce tensiunile din aceasta regiune instabila. Armata rusa a ordonat retragerea unor unitați in cazarmi pana pe 1 mai, iar…

- BUCUREȘTI, 22 apr – Sputnik. Rusia și Occidentul trebuie sa-și defineasca o agenda comuna, a declarat joi viceministrul rus de Externe, Aleksandr Grușko. © Sputnik / Михаил КлиментьевPutin: Ne dorim relații bune cu toți participanții la dialogul internațional“Nu trebuie sa existe bariere…

- ​Directorul Roscosmos, Dmitri Rogozin, i-a catalogat drept „ticaloși” pe oficialii Departamentului de stat al SUA dupa ce Iuri Gagarin nu a fost mentionat în mesajul acestuia care a marcat 60 de ani de la primul zbor în spatiu cu echipaj uman, relateaza The Moscow Times și Agerpres.…

- Idolul Shigir, cea mai veche statuie din lemn cunoscuta, are o vechime mai mare decat se credea pana acum, fiind creata cu 7.000 de ani inaintea constructiei ansamblului de la Stonehenge, sustin specialistii, potrivit sciencealert.com, citat de AGERPRES. Statuia din lemn, un minunat exemplu…

- Statele Unite ale Americii au impus sancțiuni asupra mai multor oficiali ruși și entitați din Rusia, in contextul in care au ajuns la concluzia ca otravirea lui Alexei Navalnii a reprezentat o incercare a Rusiei de a il asasina pe opozant, a anunțat administrația Biden, citata de Reuters și The Moscow…

- „Cred ca este imperativ ca presedintii sa se intalneasca. Experienta arata ca este necesar sa se intalneasca si sa negocieze”, a afirmat Gorbaciov, citat de agentia rusa Interfax.„Este clar ca esentialul este sa se evite un razboi nuclear. Intrucat o astfel de problema trebuie evitata, este imposibil…

- Imbracat lejer, in pantaloni scurti si intr-un tricou, arhitectul Lafranco Cirillo tocmai se pregateste sa-si termine ziua de munca si sa faca o plimbare pe malul plajei din Dubai. Au trecut, dupa spusele sale, aproape sase ani de cand si-a inchis firma de arhitectura din Rusia, dar se declara „mandru”…

- Dupa mulți ani in care parteneriatul strategic dintre Beijing și Moscova și-a dovedit eficacitatea, o alianța militara ar fi continuarea logica a cooperarii și coordonarii politice, economice și militare din ce in ce mai stranse intre cele doua țari. Acum exista o astfel de propunere din partea Chinei.…