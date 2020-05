Stiri pe aceeasi tema

- Clubul turc Gaziantep FK anunta ca testele pentru coronavirus în cazurile lui Marius Sumudica si Alexandru Maxim au avut rezultat negativ.Marius Sumudica a revenit în Turcia la 6 mai, dupa operioada petrecuta în România, si a intrat în carantina pentru 14 zile.El,…

- Ricardo Faty, 33 de ani, internaționalul senegalez nascut in Franța, e mijlocașul lui Ankaragucu, primul adversar al lui Gaziantep cand sezonul se va relua. Maine, Marius Șumudica ar putea pleca spre Turcia, impreuna cu Alex Maxim și cu toți membrii staffului sau. Și toți vor sta doua saptamani in carantina…

- Tehnicianul echipei Gaziantep FK, Marius Sumudica, ar urma sa revina in Turcia la 23 aprilie, informeaza cotidianul Fotomac, potrivit news.ro.Dupa revenirea in Turcia, Sumudica va trebui sa ramana 14 zile in carantina. Marius Sumudica ar urma sa sedeplaseze in Turcia cu avionul dupa…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul celor de Gaziantep, se afla in prezent in Romania, dupa apariția cazurilor de coronavirus și-n Turcia și suspendarea campionatului. Tehnicianul a vorbit despre activitațile pe care le face in aceasta perioada și a facut și cateva glume, amintindu-și și de perioada…

- Marius Șumudica (49 de ani), antrenor in Turcia, la formatia Gaziantep, a declarat ca el crede ca a avut coronavirus in decembrie 2019."Cred ca am avut coronavirus in decembrie, eu stiu exact simptomele pe care le are acest virus nenorocit. Eu am avut o pneumonie, nu am avut gust, nu am avut miros,…

- Muhammet Demir (28 de ani), atacantul lui Gaziantep, echipa pregatita de Marius Șumudica (49), a vorbit despre plecarea antrenorului in Romania, imediat dupa ce campionatul din Turcia a fost suspendat din cauza crizei COVID-19. Demir a ințeles gestul lui Șumudica și nu considera ca tehnicianul a procedat…

- Marius Sumudica a revenit in Romania alaturi de staff-ul sau pentru a fi alaturi de familia sa. Tehnicianul a fost acuzat ca a parasit Turcia fara a primi aprobarea patronilor de la Gaziantep. Gaziantep...

- Marius Șumudica a plecat din Turcia in Romania, și ar putea avea probleme la Gaziantep. Vicepreședintele echipei ii reproșeaza antrenorului decizia de a pleca, iar ziariștii turci sugereaza chiar ca ar putea fi concediat. Situația lui Marius Șumudica și a asistenților sai e tot mai incordata la Gaziantep,…