- Marius Sumudica, antrenorul echipei Gaziantep , a fost internat in spital, in Romania. A facut bronhopneumonie si va ramane sub atenta supraveghere a medicilor cateva zile. „Am facut bronhopneumonie. Am fost la spital si-n ziua meciului, in Turcia. Am facut perfuzie, am batut, seara am venit acasa,…

- Marius Șumudica (48 de ani), antrenorul lui Gaziantep, a declarat pentru cotidianul Fotomac ca „sunt trei nume pentru postul de selecționer. Unul e al meu, dar nu plec. Am facut o promisiune la Gaziantep”. De la Gaziantep, Marius Șumudica anunța ca a luat o decizie. Nu vine la naționala! „Numele meu…

- Marius Șumudica a analizat echipa de start trimisa de Cosmin Contra impotriva Suediei in aceasta seara, de la ora 21:45, pe Arena Naționala. Romania - Suedia e liveTEXT AICI de la 21:45 și in direct pe Pro TV!Vezi AICI clasamentul Antrenorul lui Gaziantep considera ca formația trimisa de Contra e mult…

- Marius Șumudica, antrenorul lui Gaziantep, a acceptat invitația directorului Gazetei Sporturilor, Ovidiu Ioanițoaia de a participa la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de pe GSP.RO. Declarat cel mai bun antrenor roman in tradiționala Ancheta a Gazetei Sporturilor din 2016, Marius Șumudica, raspunde…