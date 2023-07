Stiri pe aceeasi tema

- Ion Craciunescu a spus ca golul anulat cu VAR in Rapid – Sepsi a fost perfect valabil. In minutul 67 centralul Sebastian Coltescu a anulat reusita lui Marius Stefanescu de la Sepsi. Sebastian Coltescu a urmarit faza cu VAR si a decis sa nu valideze golul. In camera VAR s-a aflat Horia Mladinovici, iar…

- Rapid a remizat cu Sepsi, scor 0-0, in prima runda a noului sezon de Superliga. Marius Ștefanescu (24 de ani), extrema covasnenilor, s-a aratat deranjat de maniera de arbitraj din Giulești. In minutul 65, Marius Ștefanescu a marcat un gol, la capatul unei faze superbe. Chemat la marginea terenului,…

- Rapid nu renunța la Marius Ștefanescu și spera sa-l transfere mijlocașul lui Sepsi odata cu venirea in Giulești a lui Cristiano Bergodi, fostului sau antrenor. Omar El Sawy, Christopher Braun, Iulian Cristea, Razvan Oaida, Borja Valle și Catalin Carjan sunt transferurile pe care Rapid le-a facut in…

- Laszlo Dioszegi, anunț despre Cristiano Bergodi. Patronul celor de la Sepsi OSK a dezvaluit ca tehnicianul italian este noul antrenor al formației din Giulești. Oficialii din Giulești au fost nevoiți sa caute un nou antrenor, dupa ce Adrian Mutu a parasit echipa și s-a ințeles cu cei de la Neftci Baku.…

- Cristiano Bergodi a vorbit despre viitorul sau dupa Rapid – Sepsi 0-0, partida care a contat pentru etapa a 8-a din play-off-ul Ligii 1. Acesta a fost instalat pe banca formație din Sfantu Gheorghe in toamna lui 2021. Cristiano Bergodi spune ca nu știe daca va ramane la Sepsi și in sezonul urmator.…

- Mihai Stoichița, directorul tehnic al Federației Romane de Fotbal, a fost pe Giulești la meciul Rapid - Sepsi 0-0, iar la final și-a spus opinia despre tactica aleasa de Adrian Mutu. VIDEO. Mihai Stoichița: „Mutu a demonstrat ca poate sa joace la rezultat” „A fost un meci tacticizat, spectacolul a lipsit.…

- „A fost blat?”, a fost intrebarea pe care a primit-o Mihai Stoica dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Managerul general de la FCSB a avut prima reactie dupa cea mai drastica infrangere suferita de echipa din Giulesti din ultimele trei decenii. Jucatorii lui…

- Cristi Sapunaru si Dragos Grigore s-au prabusit emotional dupa meciul Farul – Rapid, scor 7-2, din etapa a 7-a a play-off-ului Ligii 1. Chiar daca venea dupa doua victorii, echipa din Giulesti a suferit o adevarata umilinta. A primit goluri pe banda rulanta de la Denis Alibec, Tudor Baluta si Louis…