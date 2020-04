Fostul handbalist al HCM Constanta Marius Stavrositu si-a intrerupt activitatea pe timp de pandemie si se afla in autoizolare impreuna cu familia sa. Unul dintre starurile care au facut spectacol in tricoul echipei constantene, Marius Stavrositu isi aminteste cu drag de perioada in care ridica in picioare tribunele Salii Sporturilor. „Pablo” a fost prezent si la retragerea fostului sau coechipier si totodata bunului sau prieten Laurentiu Toma, acolo unde a facut show in ...