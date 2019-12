Stiri pe aceeasi tema

- DINAMO // Ionel Ganea (46 de ani), tehnician in prezent liber de contract, e de parere ca Dusan Uhrin Jr. (52 de ani) nu a adus nicio imbunatațire semnificativa la „caini”. „Uhrin nu a adus niciun plus la Dinamo. Pune-ma la Dinamo, da-mi buget de 5-10 milioane de euro și iți demonstrez ca fac echipa…

- Fundasul roman Stefan Radu este jucatorul care a fost utilizat cel mai mult de Lazio in ultimul deceniu, arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul cele 42 de echipe prezente in toata aceasta perioada in cele cinci mari campionate ale Europei. Radu a fost utilizat in 62,5- din…

- Ștefan Radu (33 de ani), fundașul stanga al lui Lazio, este fotbalistul cu cele mai multe minute in tricoul formației din Roma in ultimul deceniu. Ștefan Radu a fost cumparat de Lazio de la Dinamo in 2008, iar fundașul stanga a devenit treptat o adevarata legenda a clubului. Fostul „caine” a imbracat…

- Fundasul roman Stefan Radu este jucatorul care a fost utilizat cel mai mult de Lazio in ultimul deceniu, arata un studiu al CIES Football Observatory, care ia in calcul cele 42 de echipe prezente in toata aceasta perioada in cele cinci mari campionate ale Europei. Radu a fost utilizat in 62,5% din minutele…

- Atacantul Ciro Immobile si mijlocasul Sergej Milinkovic-Savic, doi dintre cei mai cunoscuti fotbalisti ai lui Lazio, nu au fost inclusi de antrenorul Simone Inzaghi in lotul lui Lazio pentru meciul cu CFR Cluj, ce va avea loc joi seara (astazi) in Europa League, a anuntat clubul italian. …

- Un tanar fotbalist roman, in varsta de 19 ani, și-a pierdut viața in urma unui accident tragic care a avut loc in Italia. Alexandru Liviu Peia era fotbalist la echipa de tineret a echipei Varese...

- Fundasul roman al echipei Lazio, Stefan Radu, s-a accidentat in ultimele minute ale partidei de duminica, disputata si castigata impotriva formatiei AC Milan, scor 2-1, in Serie A, potrivit news.ro.Potrivit presei italiene, Radu s-a ales cu o intindere musculara si ar putea lipsi de pe teren…

- Ștefan Radu (33 de ani, fundaș central) a fost laudat de presa italiana pentru evoluția sa din meciul Lazio - Torino 4-0, partida din etapa #10 a campionatului italian. Vezi AICI clasamentul și programul meciurilor din Serie A Una rece, alta calda pentru Stefan Radu la Lazio. Criticat pentru evolutia…