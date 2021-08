Stiri pe aceeasi tema

- Alexandra Ușurelu revine in fața melomanilor cu un concert extraordinar care va avea loc la sfarșitul acestei saptamani in Timișoara, in cadrul caruia indragita artista va canta piese de pe cel mai recent album de studio, „Fata care chiar exista”. „Formularea aceasta, «Fata care chiar exista», este…

- Expoziția Stories Behind Cities este rezultatul unui proiect cu același nume, care a implicat trei orașe Capitala Europeana a Culturii: Novi Sad, Rijeka și Timișoara. Este o combinație de fotografii și informații cu povești audio și video, colectate din viața locuitorilor și publicate intr-un volum…

- Accident de circulație, luni seara, pe str. Cluj. Un tramvai Armonia de pe linia 8 a acroșat o mașina plina cu deținuți, al carei șofer circula pe contrasens dinspre Casa Tineretului spre Michelangelo. Din fericire, nu au fost raniți.

- Industria ospitalitații din Timișoara iși revine cu greu dupa ce pandemia de coronavirus a afectat serios acest sector. Restricțiile relaxate din ultima perioada și numarul tot mai mic de cazuri de Covid 19 au redeschis restaurantele, care așteapta acum clienți in numar cat mai mare. Problema este,…

- Cele mai mari provocari pentru MAI raman migrația și criminalitatea organizata. Declarația a fost facuta, vineri, la Timișoara, de catre ministrul de Interne, Lucian Bode. Potrivit acestuia, Romania ramane preponderent o țara de tranzit pentru fluxurile migratorii. Ministrul susține ca autoritațile…

- PSD nu va susține un guvern mioritar PNL, a spus astazi, la Timișoara, Marcel Ciolacu: „Nu cred ca este o catastrofa, pentru prima oara in Romania dupa 30 de ani, sa avem și alegeri anticipate”. „PSD este cel mai mare partid din Romania. Mai mult, a și caștigat alegerile. Ma vedeți pe mine, il vedeți…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Timis, Alin Nica, sustine ca locuitorii, spitalele si scolile din Timisoara risca sa ramana fara apa calda si caldura deoarece conducerea Primariei "este incapabila sa administreze situatia de la Colterm", anunța Agerpres. Alin Nica a declarat marti,…

- Reprezentanții Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea vor deschide mai multe centre de vaccinare cu ser Johnson&Johnson. In Timiș, acesta se va deschide la Casa Tineretului din Timișoara.