- Andrei Ivan (26 de ani) a deschis scorul cu un șut superb in CS Universitatea Craiova - Hermannstadat, din etapa cu numarul 23 a Superligii Romaniei. Cei 3.773 de spectatori prezenți pe arena „Ion Oblemenco” au așteptat golul timp de 48 de minute. Dupa o prima repriza echilibrata, elevii lui Eugen…

- Marius Maldarașanu, 47 de ani, antrenorul celor de la Hermannstadt, a susținut conferința de presa premergatoare partidei cu CS Universitatea Craiova de sambata, ora 20:00. Maldarașanu a precizat ca nu se va putea baza pe 4 jucatori in Banie. Sunt accidentați stoperii Marius Antoche (30 de ani), Ionuț…

- Universitatea Craiova a rezolvat disputa cu U Cluj, iar Eugen Neagoe (55 de ani) va sta pe banca la partida cu Hermannstadt de sambata, ora 20:00, duel contand pentru runda #23 din Superliga. Universitatea Craiova a apelat in aceasta iarna la serviciile lui Neagoe. ...

- Dorit de CS Universitatea Craiova, Andres Dumitrescu are șanse mici sa ajunga sub comanda lui Eugen Neagoe. Dupa cum a dezvaluit Gazeta Sporturilor, antrenorul oltenilor il vrea pe fundașul stanga de 21 de ani, intre cele doua cluburi exista chiar și o discuție preliminara. Oltenii s-au orientat catre…

- Fundasul formatiei AFC Hermannstadt, Raul Oprut (25 de ani), regreta ca oficialii clubului sau si cei al Universitatii Craiova nu au ajuns la un numitor comun privind suma pentru transferul sau in Banie. „Era o șansa pentru mine, dar consider ca, daca nu a fost sa fie, va veni altceva probabil mai bun.…

- Accidentarea lui Nicusor Bancu a dat peste cap calculele celor de la Universitatea Craiova si asta pentru ca Bogdan Vatajelu este singurul fundas stanga de meserie cu experienta. Postul a mai fost acoperit de mult prea tanarul Denis Benga, dar cum obiectivul Stiintei este unul indraznet se intentioneaza…

- Stadion: Gaz Metan (Mediaș) A marcat: Celea (min.51) HERMANNSTADT: Letica – Butean, Antoche, I. Stoica, Oprut – Rauta (Sota Mino 46), Biceanu (P. Petrescu 67) – Balaure (Buhacianu 67), Alhassan (Babic 75), Oroian (D. Iancu 67) – D. Paraschiv. ANTRENOR: Marius Maldarasanu. CHINDIA: Cabuz – Capusa, Celea,…

- Marius Maldarașanu (47 de ani), antrenorul lui Hermannstadt, a comentat victoria cu CS Mioveni, 2-0, care a intrerupt o serie de 4 etape fara victorie pentru sibieni. „A fost o prima repriza rea, dar in a doua repriza am schimbat bine, Oroian a intrat foarte bine și am fost mult mai mobili la mijlocul…