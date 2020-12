Stiri pe aceeasi tema

- Marius Irimia: „M-am implicat in politica pentru ca vreau ca nemțenii sa revina acasa, cum m-am intors și eu” Marius Irimia candideaza la Senatul Romaniei, din partea Alianței USRPLUS Neamț, poziția 5 pe buletinul de vot. Marius s-a nascut la inceput de septembrie 1981 și de peste 15 ani locuiește…

- Ramona Tofan candideaza, pe poziția a doua, la Camera Deputaților, din partea USRPLUS Neamț. Ramona s-a nascut la Roman și locuiește in Piatra Neamț. A absolvit Academia de Studii Economice la București, s-a intors in Neamț și de atunci lucreaza in sistemul bancar. E casatorita și are o fiica aproape…

- Florin Zaharia are o lunga experiența de navigator, de comandant de nave comerciale, a lucrat cu profesioniști veniți din țari și culturi diferite, și a vazut toata lumea – zonele ei cele mai bogate, ca și cele mai sarace. La alegerile locale din luna septembrie, Florin Zaharia a candidat pentru funcția…

- Alina Denciu, soția medicului erou, care a fost ranit in incendiul de la Piatra Neamț face marturisiri emoționante despre familia sa. Soția doctorului a povestit pentru PRO TV cum iși liniștește copiii dupa ce tatal lor a fost transferat la un spital din Belgia.„Am incercat sa-i spun ca tati e plecat…

- Tragedia de la Piatra Neamț ne-a reamintit, in mod dureros, de ceea ce s-a intamplat acum 5 ani la București! Și mai trist este faptul ca, dupa cațiva ani de la Colectiv, guvernanții ne servesc aceleași vorbe goale, in timp ce romanii mor ARȘI de vii in spitale. Municipiul Focșani are doua unitați medicale…

- Peste o suta de politisti, jandarmi, pompieri, rangeri si voluntari sunt implicati, luni, in cautarea a doi copii - o fetita de 8 ani si un baiat de 10 ani - din localitatea Petrosnita, judetul Caras-Severin, care au disparut de la domiciliu, ultima oara ei fiind vazuti de tatal lor duminica seara,…

- Actualizare: Ileana Popescu, președinte secției de votare nr. 4 Piatra Neamț: ”Avem o suspiciune ca s-au dat voturi dintr-o singura categorie, de la primar, de la Consiliul Județean, nu stim sigur, acum facem cheile, in loc sa se dea din fiecare categorie cate un buletin. Exista suspiciunea ca așa au…

- Preocuparea mea de baza a fost aceea de a asfalta cat mai multe strazi! Am reușit sa asfaltam aproximativ 100 de strazi din municipiu. Am modernizat instalațiile de asfalt ale companiei CUP Salubritate pentru a putea asfalta intr-un ritm susținut. Am achiziționat un utilaj de turnat asfalt cu care am…