Stiri pe aceeasi tema

- Pentru cei care nu ma cunosc, doresc sa spun in cateva cuvinte despre cine sunt și de ce candidez la Primaria comunei Sandulești. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Astazi in jurul orei 14:00, pe DN 15E60 in localitatea Luna a avut loc un accident. "Un conducator auto in varsta de 54 de ani, din Campia Turzii ar fi parasit partea carosabila, intrand intr-un... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Actualul primar al Turzii, fostul pesedist Cristian Matei (in prezent la PNL), ascunde cheltuirea banului public, deși exista o hotarare a Consiliului Local adoptata in anul 2013, prin care se impune... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Racolța Ioan Vasile va reprezenta Partidul Mișcarea Populara in lupta pentru Primaria Calarași. Candidatul PMP vine cu o experiența solida in administrația locala avand mandate de primar intre anii... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- V-ați inscris in cursa electorala pentru Primaria Frata. Ce va recomandata pentru funcție, care este experiența d-voastra de pana acum și ce v-a determinat sa candidați? Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Avand in vedere articolul cu titlul PMP: Bataie de joc la Ceanu Mare, va comunicam punctul nostru de vedere in cele ce urmeaza. Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!