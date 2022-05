Stiri pe aceeasi tema

Producatorul de electrocasnice De'Longhi din Italia a cumparat o uzina in Satu Mare si va dezvolta aici o noua fabrica unde vor fi realizate espressoare de cafea.

Aproximativ 65% dintre companiile industriei serviciilor pentru afaceri solicita angajatilor sa lucreze de la birou 2 - 3 zile pe saptamana, arata un studiu realizat de Asociatia Business Service Leaders in Romania in perioada februarie - aprilie 2022.

Un numar de 675 de contracte de munca pentru cetateni ucraineni au fost inregistrat in Revisal dupa data de 24 februarie 2022, iar 136 de companii ofera 3.092 locuri de munca pentru refugiatii ucraineni, conform datelor prezentate de Cristian Vasilcoiu, secretar de stat in Ministerul Muncii.

Companiile din Brasov ofera peste 2.000 de locuri de munca in IT, industria automotive, HoReCA, dar si in retail, triere sau logistica refugiatilor ucraineni, a anuntat, joi, primarul Brasovului, Allen Coliban, in urma unei intalniri cu reprezentantii mediului de afaceri si ai AJOFM.

Presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu (PSD), afirma, luni seara, a trecut de Camera Deputaților, camera decizionala, legea prin care se instituie obligativitatea criteriului verde la licitații, dupa model european, ceea ce va oferi un avantaj firmelor romanești.

O companie din Botosani ofera 120 de locuri de munca pentru refugiatii din Ucraina, a anuntat, vineri, Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Botosani, potrivit Agerpres.

Senatorul USR Stefan Palarie, membru al Comisiei pentru invatamant din Senat, a declarat, miercuri, ca a fost elaborat un proiect de lege privind trasabilitatea digitala a actiunilor de voluntariat a persoanelor care se implica in ajutorul refugiatilor din Ucraina, potrivit Agerpres.

Oamenii de afaceri din judetul Maramures vor continua sa colecteze fonduri pentru a cumpara alimente, paturi, medicamente de uz general, haine pentru copii si refugiati din Ucraina, a declarat, luni, pentru AGERPRES, presedintele Asociatiei Intreprinzatorilor din Maramures(AIM), Sorin Orzac.