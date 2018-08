Stiri pe aceeasi tema

- Marius Copil, locul 93 ATP, s a calificat, miercuri, in optimile de finala ale turneului de 500 de puncte de la Washington, cu premii in valoare totala de 2,1 milioane de dolari, informeaza RomaniaTV.net. Marius Copil l a invins in turul doi la Washington pe francezul Jeremy Chardy, locul 43 ATP si…

- Marius Copil l-a invins in turul doi la Washington pe francezul Jeremy Chardy, locul 43 ATP si cap de serie numarul 14, care a fost direct acceptat in mansa a doua, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 15 minute de joc. In optimi, Copil va evolua contra tenismenul britanic Andy Murray, locul 832 ATP…

- Tenismenul britanic Andy Murray, locul 832 ATP acum, dar fost numarul 1 mondial, a jucat, luni, primul sau meci pe "hard" dupa 17 luni, in turul I al turneului de 500 de puncte de la Washington, potrivit news.ro.Murray l-a intrecut, cu 3-6, 6-4, 7-5, pe americanul Mackenzie McDonald, locul…

- Andy Murray, fost lider mondial, a caștigat primul sau meci pe hard dupa o pauza de aproape 17 luni, impunandu-se in fața americanului Mackenzie McDonald, in prima runda a turneului ATP de la Washington, dotat cu premii in valoare totala de 2.146.815 dolari.

- Tenismanul roman Marius Copil a debutat cu dreptul la turneul de la Washington, dotat cu premii totale in valoare de 1.890.650 dolari, invingandu-l in doua seturi, 7-6 (9/7), 6-4, pe bosniacul Mirza Basic, intr-o partida disputata luni. Copil (27 ani), numarul 93 mondial , s-a impus dupa o ora si 28…

- Irina Begu (40 WTA) joaca in aceasta dupa-amiaza cu Caroline Garcia (7 WTA), in turul III de la Roland Garros. Meciul va putea fi urmarit in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la Eurosport 2. LIVE de la 18:30 » Irina Begu - Caroline Garcia Va fi cea de-a șasea confruntare dintre Begu și Garcia,…

- Marius Copil a sarbatorit la -188 de grade calificarea la Madrid. ”Dupa o experiența la -188 grade, am invins in fața lui Jaume Munar și am trecut de faza eliminatorie de la Madrid”, a scris Marius Copil, locul 86 ATP, atașand o fotografie intr-o camera hiperbarica. Marius Copil a trecut de bielorusul…