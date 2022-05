Stiri pe aceeasi tema

- Renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor. Ministrul Muncii: „M-am saturat de toti cei care ne explica cum nu se poate face” Renegocierea PNRR pentru majorarea pensiilor. Ministrul Muncii: „M-am saturat de toti cei care ne explica cum nu se poate face” Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a declarat…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, miercuri seara, ca pensiile nu pot fi marite diferentiat, acest lucru fiind neconstitutional. Prezent, miercuri seara, la Antena 3, ministrul Muncii, Marius Budai, a fost intrebat de o pensionara daca ar putea majora pensiile mici, el afirmand ca acest lucru…

- Marius Budai i-a asigurat, astfel, pe romani de faptul ca exista bani pentru pachetul de ajutor social, subliniind ca primele vouchere se vor acorda din bani proveniți de la bugetul de stat.Ministrul a reiterat ca acestea vor fi emise incepand cu data de 1 iunie. "Cu siguranta ca avem banii, altfel…

- Ministrul Muncii a confirmat ca sunt discuții, in interiorul Coaliției PNL-PSD-UDMR, pentru o noua majorare a pensiilor. „Ce ține de reforma pensiilor in trimestrul acesta am indeplinit și anume tot ceea ce inseamna semnarea acordului cu Banca Mondiala in vederea asigurarii asistenței tehnice pentru…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…

- "Ii informez pe romani ca toate reformele asumate, unele chiar aiurea, in PNRR sunt in grafic, in termenul stabilit, nu eeste niciun pericol.INTREBARE: S-ar mai putea vorbi de majorarea pensiilor?M. Budai: Este una din temele principale ale noastre, ale PSD, pe care le vom susține in Coaliție. Avem…

- Ministrul Muncii, Marius Budai (PSD), a anunțat luni ca a semnat contractul de asistența cu Banca Mondiala, jalon in PNRR, pentru oferirea de consultanța in vederea imbunatațirii Legii 127/2019, privind sistemul public de pensii din Romania. Vezi in articol valoarea contractului.

- Ministrul Muncii, Marius Budai a declarat, luni, la Parlament, despre o posibila noua majorare a pensiilor, anul acesta, ca se lucreaza in acest moment, cu Banca Mondiala, sa semneze acel acord asumat prin PNRR, pentru consultanta in vederea verificarii si elaborarii unei noi legi a pensiilor si…