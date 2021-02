Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budai, susține ca sporul de calculator nu exista in sistemul bugetar și ca aceste este folosite de guvernanți pentru a justifica masuri de austeritate. Fostul ministru al Muncii, social-democratul Marius Budai, a declarat, la RFI, ca sporul…

- Vicepremierul Kelemen Hunor spune, dupa ce sporurile bugetarilor au fost facute publice de fostul ministru al Muncii, ca Guvernul va analiza sporurile, insa „daca in 2021 spui ca este un risc sa lucrezi la calculator, arunca și telefonul mobil la gunoi”. Intrebat miercuri daca Guvernul ia in calcul…

- Vicepremierul Kelemen Hunor spune, dupa ce sporurile bugetarilor au fost facute publice de fostul ministru al Muncii, ca Guvernul va analiza sporurile, insa „daca in 2021 spui ca este un risc sa lucrezi la calculator, arunca și telefonul mobil la gunoi”. Intrebat miercuri daca Guvernul ia…

- Cheltuielile cu toate pensiile speciale din Romania au crescut cu 60%, in perioada 2016 – 2020, in conditiile in care taxarea muncii pe salariile mici este cea mai ridicata din toata Uniunea Europeana, anunta ministrul Economie, Claudiu Nasui, care sustine ca eliminarea pensiilor speciale trebuie sa…

- La intalnire va participa și fostul ministru social-democrat al Muncii, Marius Budai. Printre șefii de sindicate care vor fi prezenți la consultari se numara Dumitru Costin, președinte Blocul Național Sindical, și Bogdan Hossu, președinte Confederația Naționala Sindicala Cartel Alfa. Un primar PSD,…

- Fostul ministru PSD al Muncii, Marius Budai, a transmis luni, dupa ce in spațiul public a aparut proiectul guvernamental de inghețare a unor venituri in 2021, ca inghețarea salariilor bugetarilor va avea efecte in lanț. „Vasilica premieru' iși incepe mandatul in forța! Guvernul CDR 2 (PNL,…

- PSD a vorbit, din nou, despre suspendarea președintelui Klaus Iohannis pentru incalcarile repetate ale Constituției. Dupa deciziile CCR care au constatat, de mai multe ori, ca președintele nu a respectat legea fundamentala, a venit raportul OSCE care a analizat modul in care Iohannis a facut campanie…

- Masca, motiv de controverse ideologice și politice este unul dintre capitolele gestionate haotic de catre Guvernul Orban - PNL, transmite joi deputatul PSD Marius Budai, fost ministru al Muncii. „Mai poate cineva sa creada un ministru al Economiei care constata cu stupoare dupa 9 luni de pandemie…