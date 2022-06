Marius Budăi: „Eu sunt copil care a crescut la țară” Marius Budai (PSD), ministrul Muncii, a dat asigurari ca nu vor fi probleme cu cardurile sociale destinate persoanelor vulnerabile. Cardurile vor fi alimentate la scurt timp dupa ce autoritațile vor primi confirmare ca ele au ajuns la beneficiari. Intrebat pe B1 TV ce vor face cei care nu au prin preajma magazinele inscrise in program, cum vor face ei sa se foloseasca de banii primiți, Budai a spus ca se va gasi o soluție. „Banii vor ajunge pe card imediat cum cetațenii primesc cardurile acasa și noi avem confirmare de primire. Imediat dupa ce vor avea cardurile, se vor face alimentarile, așa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

"Va fi o activitate care se va desfașura gradual și pe masura ce cardurile vor intra in posesia cetațenilor din grupul-ținta vom face imediat și alimentarea cardurilor", a declarat Mariu Budai.

