- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat joi ca 3,2 milioane de pensionari vor primi ajutorul de 700 de lei in luna iulie, iar acesta va fi acordat persoanelor cu pensii pana la 2.000 de lei, dupa ce initial plafonul fusese stabilit la o pensie de 1.600 de lei. Marius Budai a fost intrebat, joi, cum…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a precizat joi ca ajutoarele de 700 de lei pentru pensionarii care primesc pana in 2.000 de lei vor veni in acelasi timp cu pensia, incepand cu data de 1 iulie. ‘Acesti bani, 700 de lei pentru fiecare pensionar care are pensia sub 2.000 de lei, vor veni odata cu pensia…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta. „O pensie decenta ar trebui sa existe probabil, sa fie undeva 2.500 de lei pensia minima si de acolo in sus sa putem discuta de alt sistem de…

Ministrul Muncii, Marius Budai, a anuntat, duminica, la Romania TV, ca pensia minima in Romania ar putea fi dublata pentru a putea fi considerata una decenta.

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a afirmat, miercuri seara, ca pensiile nu pot fi marite diferentiat, acest lucru fiind neconstitutional, intrebat fiind de o femeie in varsta daca nu ar putea fi majorate pensiile mici. Intrebat de un alt pensionar daca ar putea trai cu 1.700 de lei pe luna, ministrul…

- Ministrul Muncii, Marius Budai, a declarat la Digi24 ca problema pensiilor speciale a fost abordata doar din punct de vedere politic. „Ii spui unui cetatean ca are unul pensia de 20 de ori mai mare, ca sa ii abati atentia ca tu nu ii majorezi pensia”, a spus ministrul.