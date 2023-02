Stiri pe aceeasi tema

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Balan a oferit un interviu emoționant despre strabunica ei. Artista a vorbit despre sfaturile importante de viața pe care i le da femeia. Iata ce marturisiri emoționante a facut despre strabunica ei!

- Alex Bodi a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit de la ce incep certurile dintre el și Ema Uta. Alex Bodi a marturisit ca atunci cand s-a desparțit de Ema Uta s-a intors la Iulia Salagean și au petrecut mai mult timp impreuna, dar și cu fetița lor.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gheboasa a oferit un interviu despre filmul in care va aparea in luna ianuarie a anului 2023. De asemenea, artistul momentului a vorbit și despre ce iși dorea sa se faca cand era mic, dar el a mai declarat și ca are o relație pe care o ține departe de lumina reflectoarelor.…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Florentin Petre a oferit primul interviu despre divorțul de Margarita Peychinska. Fostul fotbalist a vorbit despre relația in care a ramas cu fosta soție, avand in vedere ca cei doi au un copil impreuna. Iata ce dezvaluiri a facut Florentin Petre despre divorț!

- Gina Matache a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit cum a petrecut alaturi de familia ei inainte de Craciun, dar și care este relația pe care o are cu indragita cantareața, Delia. Gina Matache se simte mai implinita ca niciodata și se bucura de frumoasa ei familie. Iata…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Elisabeta Lipa a marturisit ca a renunțat la iubire pentru cariera. Marea sportiva a facut mari sacrificii pentru visul ei, iar acum este o femeie implinita din toate punctele de vedere. Iata ce marturisiri inedite a facut canotoarea in cadrul emisiunii!

- Marian Cozma și soția lui, Olimpia, traiesc o frumoasa poveste de dragoste de 19 ani, iar cei doi au dezvaluit care este secretul casniciei. Marian Cozma a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca este cu partenera lui de viața inca din copilarie.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andia a dezvaluit care este cea mai mare frica a ei. De ce se teme cel mai mult indragita artista. Cantareața a marturisit cum și-a dat seama ca vrea sa aiba o cariera in muzica.