- Fugit in Italia, „pentru a se trata” intr-o clinica, dupa accidentul pe care l-a comis in timp ce gonea sub influenta drogurilor, omorand un tanar nevinovat, Mario Iorgulescu primeste o lovitura sub centura.

- La 8 septembrie, fiul presedintelui Ligii Profesioniste de Fotbal a provocat un accident mortal, intrand pe contrasens pe soseaua Chitilei. Apoi, la 25 septembrie, tanarul de 24 de ani a fost scos din tara.

