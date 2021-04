Antrenorul Universitații Craiova , Marinos Ouzounidis, a fost mulțumit de prestația alb-albaștrilor de la Giurgiu, cu FCSB, dar nu s-a impacat cu rezultatul final. „Cred ca am fi meritat sa caștigam. Cateodata iți creezi foarte multe ocazii și nu reușești sa caștigi, cum a fost astazi. Au facut un meci foarte bun jucatorii mei. Cand am stat compacți in teren am controlat meciul și am avut ocazii de a inscrie. Acesta a fost scopul, așa am gandit meciul. Am gasit calea de a sparge pressing-ul lor, de a ne apropia de poarta. Una peste alta, sunt mulțumit de cum am jucat și imi felicit jucatorii“,…