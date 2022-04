Stiri pe aceeasi tema

- Volodimir Zelenski a indemnat-o pe Marine Le Pen, candidata la alegerile prezidentiale din Franța și acuzata de apropiere de Moscova, sa admita ca „s-a inselat” in privința Rusiei. Intrarea candidatei in Ucraina i-a fost interzisa in ianuarie 2017, dupa ce a aparat anexarea Peninsulei Crimeea de catre…

- Programul de politica externa al lui Marine Le Pen este in contradicție aproape totala cu cel al președintelui Emmanuel Macron, care a criticat-o de altfel dur pe rivala sa, scriu Le Monde și France 24. Marine Le Pen a anunțat miercuri ca, odata ce razboiul dintre Rusia și Ucraina se va incheia, ea…

- Francezii merg duminica la urne pentru a vota noul președinte in primul tur al alegerilor, iar cel mai recent sondaj arata o scadere semnificativa a avansului deținut de Emmanuel Macron fața de principalul sau contracandidat, Marine Le Pen, relateaza BBC. Practic, diferența dintre cei doi s-a redus…

- Se prefigureaza o prezența extrem de scazuta la urne, duminica, la alegerile prezidențiale din Franța, scrie The Guardian intr-o analiza. Este concluzia la care duc sondajele și opiniile exprimate de analiștii politici, care arata ca majoritatea francezilor considera ca actuala campanie pentru alegerile…

- Marine Le Pen și-a indulcit retorica și imaginea extremista, a reușit sa evite asocierea cu Vladimir Putin și a mizat pe o politica sociala, intr-un moment in care mulți francezi se confrunta cu creșterea costurilor de trai. In acest timp, Emmanuel Macron și-a indepartat o parte a bazei sale electorale,…

- In ultimele saptamani, Rusia a dislocat peste 100.000 de militari la granița cu Ucraina, potrivit estimarilor serviciilor de informații din SUA, starnind temeri ca o invazie ar putea fi iminenta. Potrivit unei harți a distribuției trupelor rusești realizata de CNN , rușii au inconjurat teritoriul ucrainean…

- Ministrul ucrainean de externe, Dmitro Kuleba, l-a criticat pe presedintele Frantei, Emmanuel Macron, dupa vizita acestuia la Kiev si Moscova din aceasta saptamana. Kuleba este de parere ca Macron a venit la Moscova si Kiev cu „opinii nu cu propuneri" si a reiterat ca in ciuda angajamentului fata de…

- SUA susțin ca au informații despre faptul ca Moscova ar planui sa filmeze un fals atac ucrainean asupra Rusiei. Scenariul ar putea fi folosit astfel ca pretext pentru a invada Ucraina. Afirmațiile aparțin purtatorului de cuvant al Pentagonului, John Kirby, dar Rusia neaga categoric un asemenea plan.…