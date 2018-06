Stiri pe aceeasi tema

- Lidera extremei drepte franceze, Marine Le Pen, a estimat marti ca ONG-urile au "un rol obiectiv de complici ai mafiilor de traficanti de migranti", dupa ce organizatia neguvernamentala SOS Mediterana a salvat din Marea Mediteraneana 629 de migranti, pe care Italia a refuzat sa-i primeasca, informeaza…

- Cei 629 de migranti salvati in Marea Mediteraneana de nava Aquarius si blocati in larg in urma unei dispute cu Italia si Malta vor fi in final debarcati in Spania, care a propus sa-i primeasca, a anuntat marti ONG-ul SOS Mediterana, informeaza AFP, preia Agerpres.Vezi și: Consiliul executiv…

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept 'un imperativ umanitar urgent', informeaza AFP si Reuters, preia Agerpres.Nava…

- Uniunea Europeana si Inaltul Comisariat al ONU pentru Refugiati (UNHCR) au cerut luni Italiei si Maltei sa autorizeze imediat acostarea unei nave care transporta sute de migranti salvati pe mare, UNHCR calificand situatia drept ''un imperativ umanitar urgent'', informeaza AFP si Reuters.…

- Europa va implementa contramasuri impotriva taxelor suplimentare impuse de SUA la importurile de otel si aluminiu, a declarat cancelarul german Angela Merkel, exprimandu-si regretul privind decizia lui Donald Trump de a nu mai sustine declaratia comuna a membrilor G7, relateaza agentia Reuters.…

- Italia doreste ajutorul NATO pentru a-si apara zonele de costa din sudul tarii de afluxul de migranti, a declarat vineri ministrul de interne Matteo Salvini, semnalând ca noul guvern va adopta o pozitie mult mai dura în ceea ce priveste controalele privind migratia, relateaza Reuters.…

- Italia: Noul prim-ministru Giuseppe Conte renunta la formarea guvernului; Matteo Salvini sustine ca singura solutie este organizarea de noi alegeri Prim-ministrul desemnat al Italiei, Giuseppe Conte, a renuntat la formarea guvernului dupa ce presedintele Sergio Mattarela i-a respins propunerea…

- Bucureștenii sunt printre europenii cei mai nemulțumiți de curațenia orașului in care traiesc, arata un studiu realizat de Eurostat. Doar locuitorii dinRoma, Bratislava și Sofia sunt mai nemulțumiți decat romanii, scrie Agerpres. Studiul realizat in 109 orașe din Europa in 2015 arata ca doar 37% dintre…