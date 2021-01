Stiri pe aceeasi tema

- Marinarul roman rapit de pe nava Agisilaos, pe 29 noiembrie, in largul portului Lome, Republica Togo, a fost eliberat si urmeaza sa fie repatriat zilele urmatoare, a anuntat sambata Ministerul Afacerilor Externe. Pentru solutionarea situatiei cetateanului roman, Celula de criza interinstitutionala a…

