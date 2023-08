Stiri pe aceeasi tema

- Sindicatul Liber al Navigatorilor (SLN) a anuntat, luni seara, ca un ofiter roman a murit pe o nava ancorata intr-un port din China, dupa ce doua parame incurcate s-au intins in forta, lovindu-l atat de puternic incat a fost decapitat.

- Concerte in sali impresionante, experiente si intalniri de top – cam asa ar putea fi rezumata calatoria de pana acum a tenorului Ștefan von Korch pe taram asiatic: prezent in China ca unic solist roman in turneul Orchestrei spaniole Reino de Aragon, tenorul Stefan von Korch are parte de momente de care…

- Atletul roman Mihai-Sorin Dringo a castigat medalia de bronz in proba de 400 m, joi, la Jocurile Mondiale Universitare de vara de la Chengdu (China), scrie Agerpres.Dringo a fost cronometrat in finala cu timpul de 45 sec 27/100 (personal best), fiind devansat de portughezul Joao Ricardo Agostinho…

- Inotatorul David Popovici, care incearca sa-si apere titlurile mondiale la 100 si 200 m liber la Mondialele de natatie de la Fukuoka, este descris ca ”Libelula din Bucuresti” intr-un interviu acordat ziarului madrilen AS. ”Cel mai rapid inotator din lume nu este din Baltimore (Statele Unite) sau Sydney…