Stiri pe aceeasi tema

- Un marinar, aflat la bordul unei nave pe Dunare in Portul Calafat este cautat de scafandri dupa ce a fost dat disparut. Alerta a fost data de un lucrator din cadrul Oficiului de Capitanie Calafat care a anuntat politistii de disparitia barbatului de 54 de ani. La fata locului au ajuns politistii si…

- Este vorba de un barbat in varsta de 54 de ani, care este cautat de autoritati, verificarile fiind facute inclusiv de scafandri in Dunare.Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Postului de Politie Transporturi Navale Calafat au fost sesizati, sambata,…

- Un marinar in varsta de 54 de ani, disparut de la bordul unui slep care se afla in Portul Calafat, este cautat de autoritati, verificarile fiind facute inclusiv de scafandri in Dunare. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politisti din cadrul Postului de…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin – I.T.P.F. Timisoara au depistat zece cetateni straini care au incercat sa intre in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. Politistii de frontiera din cadrul Sectorului…

- Zece cetațeni afgani, printre care și un copil de 1 an, au fost prinși dupa ce au trecut Dunarea, dinspre Serbia, cu ajutorul unei barci gonflabile. In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera din Drobeta Turnu Severin au gasit pe malul romanesc al Dunarii, in zona plajei din Drobeta Turnu…

- Politistii de frontiera au depistat zece cetateni straini care au incercat sa intre inRomania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile, informeaza Poliția de Frontiera . In noaptea de miercuri spre joi, politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de…

- Un barbat in varsta de 70 de ani a fost retinut de politistii doljeni, dupa ce a violat o femeie in varsta de 89 de ani pe care o luase in ingrijire. Anchetatorii au stabilit ca faptele de viol au fost comise incepand cu luna mai. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie al Judetului…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Drobeta Turnu Severin au prins o familie formata din sase cetateni straini, printre care patru copii, care a incercat sa intre in Romania din Serbia, traversand fluviul Dunarea cu ajutorul unei ambarcatiuni gonflabile. "In data…