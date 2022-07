Marina rusă a primit cel mai lung submarin din lume, care ar putea pregăti terenul pentru „un nou Război Rece” în oceane (CNN) Marina rusa a primit cel mai lung submarin cunoscut din lume, pe care constructorul sau il prezinta ca fiind un vas de cercetare, dar despre care altii spun ca este o platforma pentru spionaj si, posibil, pentru arme nucleare, transmite CNN. Cu o lungime de peste 184 de metri, Belgorod este cel mai lung submarin din ocean in prezent – mai lung chiar si decat submarinele cu rachete balistice si ghidate din clasa Ohio ale marinei americane, care au o lungime de 171 de metri, transmite News.ro. Belgorod a fost predat Marinei ruse la inceputul acestei luni in portul Severodvinsk, potrivit celui mai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

