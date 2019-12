Stiri pe aceeasi tema

- Sedinta de plen a Consiliului Judetean Timis de luni i-a oferit lui Marin Popescu aprobarea pentru locul de consilier pe care Marian Vasile l-a lasat liber luna trecuta, prin demisie. Popescu il va inlocui incepand de luni, Liberalul Marin Popescu a obtinut numirea partidului sau pentru un post de consilier…

- Fost consilier județean din partea PNL, Marian Vasile, nu a stat prea mult departe de lumea politica. De fapt, nu a stat macar o saptamana, pentru ca și-a gasit repede formațiunea politica in care sa-și continue cariera. Marian Vasile s-a alaturat partidului condus de Dacian Cioloș, Plus+. Marian Vasile…

- Saptamana trecuta, Marian Vasile declara ca va ramane cu convingeri „de dreapta”, iar motivele pentru care și-a dat demisia din PNL „au la baza faptul ca, de mai mulți ani, nu am mai rezonat cu valorile și abordarile conducerii PNL Timiș”. Marian Constantin Vasile a trecut la PLUS.…

- PNL Timiș a stabilit care este numele noului liberal care-i va lua locul lui Marian Vasile in consiliul județean. Astazi, primarul Nicolae Robu, care este și președintele PNL Timiș, a anunțat ca este vorba de Marin Popescu, fost inspector școlar al județului nostru, care a mai fost consilier județean…

- Marian Vasile declara ca va ramane cu convingeri „de dreapta”, iar motivele pentru care a facut acest pas „au la baza faptul ca, de mai mulți ani, nu am mai rezonat cu valorile și abordarile conducerii PNL Timiș”. „Pentru a nu lasa loc unor interpretari nedorite, mai precizez și ca…

- Marian Vasile, consilier local al municipiului Craiova din partea Partidului Național Liberal (PNL), a lansat, aseara, un val de acuzatii la adresa conducerii primariei. Liberalul acuza administrația PSD de la Craiova de incompetența și indolența, dupa accidentul produs joi , pe Calea Bucuresti. O masina…

- Consiliul Județean Vrancea se reunește, luni, in ședința ordinara. Pe ordinea de zi se afla 23 de proiecte de hotarare inițiate de președintele Marian Oprișan. Plenul Consiliului Județean va dezbate și va decide urmatoarele proiecte de hotarare: „Constatarea incetarii de drept a calitatii de consilier…

- Un consilier satesc din raionul Strașeni nu a declarat venituri in suma totala de 765.888 lei și 12.641 euro, in declarațiile depuse in perioada 2015 – 2018.De asemenea acesta nu a declarat datorii in suma totala de 665.586 euro și 79.