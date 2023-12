Stiri pe aceeasi tema

- "Mi-e draga țara asta in care m-am nascut. Mi-e drag și satul mic in care am crescut. Mi-s dragi romanii harnici, cinstiți, de omenie. Ce-au stat ca stanci in valuri ca țara sa mai fie. Cinstesc pe toți aceia ce pilda ne-au lasat, Ca noi sa fim azi liberi, chiar viața lor și-au dat. Trecut-au prin…

- La 28 noiembrie 1922 se stingea din viața la Satu Mare, orașul din care a pornit și aventura vieții sale, dr. Vasile Lucaciu. „Prin moartea lui pierdem pe unul din cei mai mari luptatori naționali, care intreaga viața nu a avut alt crez decat acela de a se jertfi cu totul pe altarul patriei.”, consemna…

- Vedetele din Romania au fost profund indurerate la aflarea veștii ca Rona Hartner a murit. Artista s-a stins din viața la varsta de 50 de ani, dupa ce in vara acestui an a fost diagnosticata cu cancer la plamani și ficat.Pe rețelele de socializare, mai multe persoane publice din Romania au postat mesaje…

- CALENDAR ORTODOX 2023: Intrarea in Biserica a Maicii Domnului Implinindu-se trei ani de la nașterea Maicii Domnului, dumnezeieștii parinți Ioachim și Ana și-au adus aminte de fagaduința pe care au facut-o lui Dumnezeu mai inainte de a se naște fiica lor, Fecioara Maria. Caci ei, fiind oameni sterpi…

- O aeronava Tarom a adus in țara, in timpul nopții, alți 86 de cetațeni romani și membri ai familiilor acestora, evacuați din Fașia Gaza in urma cu doua zile. Peste 200 de romani au fost evacuați din zona de razboi, iar MAE anunța ca mai sunt persoane care așteapta sa fie salvate.Ministerul Afacerilor…

- „- Daca vrei sa iți vindeci o boala adu-ți in mintea ta intotdeauna energia vindecarii.- Vi s-a intamplat vreodata sa vindecați vreo boala prin ceea ce spuneți mai devereme- Da, și cea mai rea dintre ele a fost in 2003. Cati ani sunt de atunci? 20. Niciodata nu au trecut 20 de ani fara o recidiva daca…

- Artistul Al Di Meola a suferit un atac de cord, in timp ce susținea un concert la Arenele Romane din București. Chitaristul nu a mai putut termina spectacolul din cauza problemelor medicale. Al Di Meola, un virtuoz al chitarei, a avut miercuri seara un concert in capitala. In timp ce acesta se afla…

- Imediat dupa ce au auzit explozia, in noaptea de miercuri spre joi, oamenii din Calimanești au crezut ca a cazut o drona ruseasca. Cand au aflat ca patru muncitori care lucrau la autostrada și-au pierdut viața, iar alți cinci au fost raniți, dupa ce un utilaj a provocat o explozie la conducta de gaz,…