Marile rețele comerciale fac un apel la responsabilitate Marile rețele comerciale fac un apel la responsabilitate și le cer clienților sa nu cumpere mai mult decat au nevoie, mai ales alimente neperisabile, pentru a evita risipa și pentru a permite ca toata lumea sa aiba acces la produsele de baza. Apelul vine in contextul in care, pe fondul razboiului din Ucraina […] Articolul Marile rețele comerciale fac un apel la responsabilitate apare prima data in... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

- Maramureșenii s-au inghesuit la eliberarea de pașapoarte in ultimele zile, dupa ce Rusia a invadat Ucraina și a adus un conflict aproape de granița țarii. Site-ul epasapoarte.ro, pentru programari rapide online pentru eliberarea de pașapoarte, funcționeaza cu dificultate in aceste zile. Primele programari…

- Ziua de 1 martie a fost una incarcata pentru toți cei care au dorit sa intinda o mana de ajutor poporului ucrainean, care a trecut prin Vama Sighet. Paroh Ortodoxa Barsana prin implicarea parintelui Marcel Oprișan a cazat 56 de persoane (femei cu copii) și a asigurat transportul spre Italia a 16 persoane…

- Mai multi artiști ucrainieni condamna razboiul inceput de Vladimir Putin in Ucraina și cer sprijin urgent din partea țarilor UE și NATO. Una dintre aceste voci este cea a cunoscutului regizor de film Sergei Loznitsa: "De 8 ani, Rusia a amenințat cu razboi impotriva Ucrainei. De 8 ani, Europa de Vest…

- Voluntarii Crucii Rosii ofera, sambata, 26 februarie pachete cu hrana calda si alte ajutoare sutelor de cetateni din Ucraina care au de asteptat timp indelungat in Vama Petea, pentru a trece in Ungaria, in calatoria lor spre tarile din vestul Europei. La bordul masinilor se aflau in general femei si…

- Conflictul militar dintre Rusia si Ucraina este exploatat la maximum de hackeri, care transmit mesaje false, care indeamna utilizatorii sa faca donatii pentru cauza Ucrainei. The post Mesaje false: Hackerii indeamna la donatii pentru cauza Ucrainei appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului:…

- Aglomerație in traficul aerian de deasupra Romaniei, din cauza conflictului din Ucraina! Peste 300 de zboruri, preluate de controlorii romani. Din cauza conflictului ruso-ucrainean, zborurile comerciale ocolesc, de cateva zile, spațiul aerian al Ucrainei, precum și nordul Romaniei și estul Poloniei.…

- Uniunea Europeana „condamna ferm” apelul deputatilor rusi catre presedintele Vladimir Putin pentru recunoasterea teritoriilor separatiste proruse din estul Ucrainei, Donetk si Lugansk, a declarat marti seful diplomatiei UE, Josep Borrell, citat de AFP.

- Imaginile din satelit ale unei companii private americane publicate duminica au aratat detalii despre manevrele militare la granița dintre Belarus și Ucraina inaintea exercițiilor comune anunțate de Moscova și Minsk, scrie Reuters. Rusia și Belarus au declarat ca vor organiza exerciții comune numite…