Stiri pe aceeasi tema

- Peste 100 de cadavre de mistreti ucisi de pesta porcina africana au fost descoperite, in ultimele zile, in paduri din judetul Arad, de doua ori mai multe decat in tot anul 2020, iar autoritatile se asteapta la un "val de mortalitate", aratand ca vanarea "la goana" a animalelor, o metoda considerata…

- Comitetul Local pentru Combaterea Bolilor Maramureș s-a reunit in ședința dupa suspiciunea unui caz de pesta porcina africana la suine dintr-o exploatație comerciala in localitatea Seini. Pana la confirmarea virusului de catre laboratorul de specialitate din București, exploatația a fost plasata sub…

- Primarul comunei Grebenișu de Campie, Ștefan Gojman, a anunțat The post Focar de pesta porcina africana in Șaulia! Ce masuri au luat autoritațile appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Focar de pesta porcina africana in Șaulia! Ce masuri au luat autoritațile Credit autor: Rodica Muresan.…

- Un focar de pesta porcina a fost confirmat la o crescatorie de suine din Teremia Mare. Au fost stabiilte o zona de protectie si una de supraveghere, din ultima facand parte si patru localitati din Serbia. Astazi a fost convocata o ședința a Centrului Local de combatere a Bolilor, dupa ce in data de…

- In județul Mureș, la finalul anului 2020 au fost inregistrate 12 focare de pesta porcina la porcul domestic și 19 cazuri la cel mistreț. In cele 12 focare au existat 169 de porci, 39 au murit și 132 au fost uciși in focar.Pana acum au fost eliminate șase focare din zona Tarnaveni. La data de 6 ianuarie…

- La finalul lui 2020 existau in județ 12 focare de pesta porcina la porcul domestic și 19 cazuri la mistreț, a explicat directorul DSVSA Mureș, Lucian Goga. El a adaugat ca doar proprietarul unui porc, afectat de pesta (din Craiești) a fost despagubit cu 2200 lei, toți ceilalți deținand porci necrotaliați,…

- In județul Alba, in ultima luna, patru focare de pesta porcina africana au fost descoperite la Feneș, Paclișa, Purcareți și Șugag. Cazurile de PPA au fost depistate la porci domestici, din gospodarii ale oamenilor. In cazul fiecarui focar, echipe de medici veterinari din cadrul DSVSA Alba, au luat…

- In judetul Bacau, medicii veterinari au trecut la un program masiv de prelevare de probe si testari in focarele de pesta porcina africana. Masura a fost luata la cererea firmelor din domeniu, care au afaceri in zonele unde s-au impus restrictii, dar si a gospodariilor din aceste localitati. Firmele…