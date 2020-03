Stiri pe aceeasi tema

- Papa Francisc va publica pe 12 februarie un document in care va raspunde propunerii de acceptare a barbatilor casatoriti in randul preotilor catolici, a anuntat vineri serviciul de presa de la Vatican, citat de DPA. Propunerea este strict limitata la regiunea Amazonia. Ea a fost formulata in octombrie…

- In urma cu doi ani, fostul premier PSD Viorica Dancila i-a catalogat drept „autiști” pe cei care ar fi sesizat la UE neregulile din Romania. „Acesti oameni cred ca sunt autisti si nu vad si nu aud ceea ce este vizibil pentru toti cei de buna credinta”, a spus Viorica Dancila in februarie 2018.Victor…

- Militarii, jandarmii și polițiștii romani care participa la misiuni in teatrele de operații vor primi diurne echivalente cu cele ale partenerilor externi Ministrul afacerilor interne, Ion Marcel Vela, și ministrul apararii naționale, Nicolae Ionel Ciuca, au inițiat o Hotarare de Guvern, aprobata in…

- Dupa cum stim, si zona montana damboviteana Moroeni-Padina-Pestera se afla sub avertizare cod galben de ninsori si viscol, in intervalul 27 decembrie, ora 22 – 29 decembrie, ora 20. Vantul va avea intensificari, cu viteze la rafala in general de 50…55 km/h, iar la munte, in special pe creste, vor…

- "As dori sa punctez faptul ca echipa guvernamentala a gasit astazi solutia, prin adoptarea unei hotarari de Guvern, pentru ca salariatii inspectoratelor teritoriale de munca sa-si poata primi salariile integral aferente lunii noiembrie, respectiv sa se poata plati taxele aferente acestor salarii",…