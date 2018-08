Mariana Bradescu, o femeie de succes intr-un domeniu masculin

Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta PRO TV a vorbit in exlusivitate in platoul Vorbește Lumea despre obstacolele prin care a trecut in viața dar și despre minunea de a fi parinte. "Am nascut nascut fara medic, doar cu o moașa, la varsta de 20 de ani. Am crescut-o pe Oana fara scutece de unica folosința."

- Cantareata Beyonce, in varsta de 36 de ani, apare pe coperta editiei americane a revistei Vogue din septembrie, devenind prima persoana de culoare care reuseste acest lucru. In plus, artista a avut control total asupra deciziilor editoriale, arata News.ro.

- Un barbat de 60 de ani din localitatea teleormaneana Tiganesti a fost arestat, dupa ce a intrat noaptea peste o femeie de 80 de ani si a violat-o, se arata intr-un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Teleorman, remis, luni, AGERPRES. Femeia a reclamat la Politie ca un barbat necunoscut…

- O femeie a fost injunghiata intr-un restaurant din centrul Iasiului, unde lucra ca bucatar. Agresorul este partenerul de viata, retinut aseara de politie. Motivul, spun colegii ei de munca, e de-a dreptul ridicol: femeia nu i-ar fi raspuns la telefon.

- McDonald's si-a cerut scuze, dupa ce a oferit unei femei insarcinate din Canada o solutie de curatat in loc de cafeaua cu lapte pe care o comandase, potrivit BBC. Sarah Douglas, care este...

- Parchetul Capitalei si Serviciul Omoruri au dechis o ancheta dupa ce vineri dimineata o femeie a murit in arest. "In aceasta dimineata, la ora 05.45, o persoana aflata in regim de arest preventiv i-a sesizat pe politistii aflati in exercitarea atributiilor de serviciu ca o femeie care se afla in aceeasi…