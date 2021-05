„Totul era pe golaneala”, a spus Marian Vanghelie despre discuțiile cu procurorii. In plus, a acuzat ca presiunile erau mari pentru a face denunțuri și ca acestea ar fi fost facute la comanda lui Maior, Coldea și Kovesi.Intrebat cate persoane i s-ar fi cerut sa denunțe, Vanghelie a spus ca erau „mulți, un listing complicat (..) Pe Geoana l-au vrut cel mai mult”, a spus Vanghelie, joi seara, la un post TV.Fostul primar al Sectorului 5 a adaugat ca pe aceasta lista cu nume dorite de procurori s-ar fi aflat și Traian Basescu, dar nu avea ce sa spuna despre el: „N-aveam ce, in afara de niște discuții...”.Citește…