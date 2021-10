Marian Rasaliu: ,,De ce să plătească elevii pentru faptul că autoritățile s-au făcut toată vara că pandemia nu există” Vacanța forțata de doua saptamani a elevilor reprezinta dovada vie ca autoritațile nu au luat deloc in calcul venirea valului patru. Cine e de vina ca toata vara s-au facut ca pandemia nu exista? De ce sa plateasca elevii pentru iresponsabilitatea altora? Sa intrerupi cursurile pentru doua saptamani la doar o luna și jumatate de la debutul anului școlar este rezultatul modului defectuos in care guvernanții au tratat pandemia. Aceștia au fost prea ocupați cu organizarea congreselor și cu alegerile interne din partid. Testele promise nu au ajuns nici acum in școli. Ore cați din elevii de liceu și… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

