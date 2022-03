Marian Nazat: Cântec de cucuvea „Veto, auzi cuveaua aia ?” o intreba tata-mare pe ma’-marea in toiul nopții. „O aud”, sosea raspunsul chiar de langa mine. „De o saptamana tot canta la Dobre, in dudul din fundul oborului”, o lamurea bunicul. Imi ciuleam și eu urechile, trezit de vorbele alor mei. Prin geamul de la fereastra razbatea lumina lunii, stralucitoare și inșelatoare. Ședeam nemișcat și ascultam sunetele venite dinafara, atent sa nu scap nimic. Pasarea aia era rau prevestitoare și toți o luam in seama și ne rugam sa ne ocoleasca batatura o vreme. Ceea ce s-a și intamplat, insa nu mult, cat o viața de muritor numai.… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

