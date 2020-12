Stiri pe aceeasi tema

- Gestul extrem și lipsit de orice scuza al unui barbat din Pitești! El și-a dat afara din casa soția, venita din strainatate și care aducea banii in familie! Acesta a fost amendat de catre polițiști. Ce se va intampla cu femeia?

- Un roman de 48 de ani a fost arestat la Torino, in Italia, dupa ce si-a dat afara din casa sotia si cei sase copii. Romanul implicat in acest caz are 48 de ani. Politistii au gasit femeia si pe cei sase copii ai ei afara in frig Romanul arestat in Italia are 48 de ani. Romanul era singurul membru al…

- Antrenorul Carlos Queiros a fost demis de la conducerea tehnica a nationalei Columbiei, a anuntat federatia de la Bogota, informeaza lequipe.fr, potrivit news.ro.Queiroz, 67 de ani, a fost numit in acest post la 19 februarie 2019, dar nu a obtinut rezultatele asteptate de federatia columbiana.…

- Politologul Vladimir Tismaneanu, fost presedinte al comisiei prezidentiale care a redactat in 2006 raportul de condamnare a comunismului, anumta ca a fost dat afara de la "Europa Libera" dupa 37 de ani de colaborare. Decizia a fost luata de noua directoare a sectiei romane, Elena Vijulie Tanase.…

- Jennifer Meyer, sotia actorului Tobey Maguire, starul din „Spider-Man”, a depus actele de divort dupa patru ani de cand cuplul s-a separat, informeaza People, potrivit news.ro.Meyer, in varsta de 43 de ani, si Maguire, in varsta de 45 de ani, au impreuna doi copii.Ei s-au despartit in urma…

- Scandal bomba in showbiz! Soția manelistului Ali Sultanul susține ca l-a prins in casa cu amanta. Partenera artistului ii aduce acuzația grave acestuia, spunand ca femeia era imbracata cu hainele ei și ca in loc sa incerce sa o impace, a dat-o afara din propria locuința!