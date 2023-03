Stiri pe aceeasi tema

- Un craiovean ne-a sesizat faptul ca a fost somat de Directia de Impozite si Taxe Craiova sa plateasca o taxa retroactiva, pe cinci ani, cu majorari, pentru un beci. Motivul ar fi acela ca Directia de Taxe si Impozite nu ar fi calculat bine impozitul pe pivnita casei craioveanului, iar acum acesta sustine…

- Intr-o postare pe Facebook, Octavia Geamanu a anunțat ca pe 31 ianuarie, peste doar doua saptamani, ea și Marian Ionescu sarbatoresc 8 ani de cand s-au casatorit civil. Vedetei de la Antena 1 nu ii vine sa creada cand au trecut anii. „Deși știu cum trece fiecare zi, tot am momente in care tresar și…

- S-a nascut in Timișoara, a descoperit presa la Targu Jiu și a simțit ca in București iși va gasi dragostea. Peste timp i s-a confirmat chemarea, printr-o poveste despre care acum spune ca „a avut mai multe șanse sa nu fie, decat sa fie ce e azi”. Octavia Geamanu a intrat in casele romanilor prezentand…

- Octavia Geamanu a ținut intotdeauna la ritualul de somn, așa ca nici macar mariajul cu Marian Ionescu, liderul trupei Direcția 5, nu a determinat-o sa faca o schimbare. In ultima perioada, vedeta Antenei 1 se confrunta cu provocari, aparute probabil din cauza situației neplacute pe plan profesional…

- Ministerul Justitiei a anuntat demararea procedurii de selectie pentru ocuparea functiilor de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) si procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), procedura ce urmeaza a se finaliza pe 27 februarie 2023. „Ministerul…

- Agentia Nationala de Administrare Fiscala, prin Directia generala executari silite cazuri speciale, a recuperat, de la o persoana fizica, peste 2,4 milioane de lei. Directia generala executari silite cazuri speciale a realizat incasari semnificative la bugetul de stat in suma de 2.455.914,84 lei, reprezentand…

- Direcția de Sanatate Publica Prahova a anunțat ca pe raza comunei Manești, in toate sursele de alimentare cu apa, au fost depistate valori depașite ale arsenicului in apa potabila.Locuitorii sunt avertizați sa nu consume sub nicio forma apa, nici macar fiarta, intrucat acest metal greu, extrem de periculos…

