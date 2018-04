Mariah Carey a dezvaluit ca sufera de tulburare bipolara si a vorbit pentru prima data in public despre lupta pe care o duce cu aceasta afectiune. Celebra cantareata americana a precizat ca a fost diagnosticata cu aceasta boala in anul 2001 si ca urmeaza in prezent o terapie in cadrul careia i-au fost prescrise medicamente contra tulburarii bipolare de tip 2, informeaza Press Association. "Nu voiam sa cred!", a declarat Mariah Carey pentru revista People, referindu-se la momentul in care a primit acel diagnostic. "Pana de curand, am trait in negare si in izolare si cu o teama constanta ca cineva…