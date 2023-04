Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce Antonio s-a plans ca are o stare proasta, Irina l-a invitat pe baiat pe terasa sa comunice despre starile lui, insa Maria a refuzat sa-i insoțeasca. Ulterior, Irina și Antonio au stat impreuna la masa, iar Maria nu a acceptat sa li se alature.

- Dani și Daiana au aniversat, de curand, o luna de relație, iar cei doi au fost desparțiți, in urma unui joc pe care cei doi l-au pierdut. Se pare ca Daiana a fost deranjata și s-a suparat pe Dani, lucru pe care l-au observat și ceilalți concurenți.

- Zain a intrat in competiție in urma cu o saptamana și este implicat intr-un conflict cu Mihai, dupa ce noul concurent pe seama sa. Hatice a intervenit și și-a aparut iubitul, ceea ce a adus noi tensiuni in casa Mireasa.

- In ediția din data de 20 martie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, Alex și Irina au fost prinși vineri in ore intregi de discuții, insa sarutul dintre cei doi a aparut abia duminica. ”O sa formam un cuplu la un moment dat!”, a spus concurenta despre relația ei cu Alex.

- Dupa ce Roberto a fost la un pas de a pleca acasa, au aparut noi discuții intre el și Sabrina. Concurentul s-a aratat interesat de una dintre concurente. Intr-o pauza publicitara, iubita lui Dima i-a explicat cum au stat, de fapt, lucrurile.

- La petrecere, Roberto a inventat un joc al intrebarilor și concurenții au fost cei care au dat raspunsuri neașteptate. Irina a fost intrebata daca l-ar sarutat pe Bogdan in caz ca ar reveni in competiție, iar raspunsul ei a fost unul pozitiv și a marturisit ca ar forma și un cuplu cu el.

- Bogdan a parasit competiția Mireasa și a oferit concurenților mai multe sfaturi pe care sa le ia in considerare. Irina, cea cu care a incercat sa formeze un cuplu, regreta plecarea sa și și-ar dori sa-l cunoasca mai bine și in afara emisiunii.

- In ediția din data de 31 ianuarie 2023 a emisiunii Mireasa, sezonul 7, dupa petrecerea de sambata, Irina era convinsa ca nu are nimic in comun cu Andrei. Concurenta și-a indreptat atenția catre Bogdan.