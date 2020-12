Stiri pe aceeasi tema

- Maria Sharapova (33 de ani) și iubitul ei, Alexander Gilkes (41 de ani), se casatoresc. Maria Sharapova a anunțat totul pe rețelele de socializare, postand pe contul personal de Instagram cateva fotografii cu ea și partenerul ei, in dreptul carora a scris urmatorul mesaj: „Am spus ‘Da’ din prima zi…

- Untold și Neversea 2021. Cand au loc și in ce condiții! Anul acesta, pe fondul restricțiilor impuse in contextul pandemiei, cele mai așteptate festivaluri de muzica din Romania au fost anulate. Este vorba despre Untold și Neversea. Organizatorii și fanii acestor evenimente spera insa ca in 2021 lucrurile…

- A cheltuit peste 1 milion de dolari ca sa arate precum Kim Kardashian Chaly D.N. locuiește in Londra și are peste 700.000 de urmaritori pe Instagram. Toata lumea ii spune ca seamana perfect cu Kim Kardashian. Acest lucru o bucura enorm și cultiva asemanarea cumparandu-și haine in stilul vedetei. Vezi…

- In timp ce Alex Bodi se afla dupa gratii pentru 29 de zile, Daria și Bianca Dragușanu continua razboiul pe rețelele de socializare! Fosta soție și actuala iubita a afaceristului iși arunca sageți ”subtile” una celeilalte, iar ”razboiul” este pe departe de a se incheia prea curand! Unde mai puneți ca…

- Carmen Grebenișan și Alex Au fost depistați pozitiv cu noulcoronavirus. Fosta concurenta de la Asia Express a postat un mesaj pe contul desocializare, in care explica ce simptome are și care este starea ei acum.Influencerița a anunțat pe una dintre rețelele desocializare ca a contractat noul coronavirus.…

- Cand se reia serialul Euphoria pe HBO Serialul Euphoria se bucura de un foarte mare succes. Spre dezamagirea fanilor, filmarile au fost oprite in contextul pandemiei. Așa ca s-a intarziat și difuzarea unui nou sezon pe HBO. Doua episoade speciale Euphoria vor aparea curand Nu va mai trebui sa așteptați…