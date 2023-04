Stiri pe aceeasi tema

- Eveniment deosebit in viata sportivei constantene Malina Milea si a jumatatii sale, Ionut Radu, cei care au rostit "Da ldquo; in fata ofiterului de Stare Civila, punand astfel bazele familiei Radu. Malina este fosta campioana la gimnastica artistica, iar in 2022 a trecut la alta disciplina sportiva,…

- Chiar cu cateva minute inainte de a ajunge la altar, o mireasa și-a surprins soțul intr-o ipostaza pe care și-ar dori sa o uite pentru totdeauna! Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba.

- Anul trecut, Maria Constantin a fost ceruta in casatorie de Robert Stoica la Splash! Vedete la apa. In urma cu doar cateva minute, artista de muzica populara a anunțat ca se pregatește sa devina, din nou, mireasa! Cand va avea loc marele eveniment.

- Pentru Cristina Spatar bat clopotele de nunta, dupa ce a fost recent ceruta in casatorie, iar pregatirile pentru marele eveniment sunt in toi. Ce destinație au ales cei doi miri pentru a-și uni destinele și cum va arata petrecerea.

- Dupa divorțul de fostul ei soț, Liviu Olteanu, barbatul cu care s-a casatorit in marea finala de la Mireasa, Maria Roman a fost ceruta de soție in urma cu doar cateva zile de actualul ei partener cu care are o relație de aproape 3 ani. Momentul a fost unul extrem de emoționant, caci tanara nu se aștepta.…

- Cristina Spatar radiaza de fericire, iar frumoasa cantareața se pregatește sa faca marele pas la altar cu soțul ei, Vicențiu Mocanu. Cei doi au spus marele "DA!" in fața ofițerului de Stare Civila in urma cu cateva luni, iar peste puțin timp va avea loc marele eveniment. Vicențiu Mocanu știe cum sa-și…

- In acest weekend, fiica Irinei Loghin și soțul sau și-au botezat fiica, iar nașii au fost soții Alesis, buni prieteni cu artista. Dupa ce micuța Ana a fost creștinata, a avut loc o petrecere la care s-au alaturat colegii de breasla ai interpretei de muzica populara.

- O mireasa a fost aspru judecata dupa ce nu i-a permis unei prietene sa fie insoțita la nunta de cele mai dragi persoane din viața. Afla din randurile de mai jos despre ce este vorba și care a fost motivul pentru care gazda marelui eveniment i-a reproșat ca oamenii nu o vor accepta.