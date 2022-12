Maria Iordanescu, fiica lui Anghel Iordanescu, a anunțat ieri, 25 decembrie, prin intermediul unei postari pe Instagram ca este insarcinata cu primul ei copil și al lui Teodor Magureanu, barbatul care i-a devenit soț in vara acestui an. Ea a postat in mediul online mai multe fotografii in care apare imbracata intr-o rochie neagra, mulata pe burta. Pare ca a trecut deja de primul trimestru de sarcina. „Anul acesta am primit cea mai mare binecuvantare: m-am casatorit și voi deveni mama”, a scris Maria Iordanescu, pe Instagram.In fotografiile distribuite, ea apare alaturi de Teodor, soțul ei, dar…