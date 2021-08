Stiri pe aceeasi tema

- Mulți romani au fost constrași de patroni sa se vaccineze, sub amenințarea ca risca sa iși piarda locul de munca. Deși e vorba de un abuz, mulți oameni au acceptat sa se vaccineze de teama ca vor ramane fara venituri. Europarlamentarul Maria Grapini vrea sa puna capat acestui gen de abuzuri și strange…

- Functionarii, profesorii si personalul de ingrijire din Hong Kong vor trebui sa se vaccineze impotriva maladiei COVID-19 sau sa se testeze de doua ori pe saptamana pe cheltuiala lor, a anuntat luni sefa executivului local, citata de AFP. Hong Kong este unul dintre putinele teritorii din lume…

- Intr-o discuție avuta de premierul britanic, Boris Johnson, cu colegii din guvern, șeful Executivului a sugerat ca studenții din invațamantul superior sa fie obligați sa se vaccineze anti-Covid, sub rezerva anumitor scutiri medicale, relateaza realitatea.net.

- Tulpina Delta devine extrem de amenințatoare pentru multe țari din lume, astfel ca autoritațile incep sa ia masuri de prevenție drastice pentru a ține in frau pandemia de Covid-19. Dupa ce președintele Franței a anunțat ca vaccinarea va fi obligatorie pentru personalul din sistemul medical, Grecia se…

- In contextul luptei pe care continua sa o duca in PE privind apararea drepturilor cetațenilor și impotriva discriminarii, europarlamentarul PPU(s-l), Maria Grapini, a adresat o intrebare cu solicitare... The post Maria Grapini a votat impotriva introducerii certificatului Covid: „Ce se intampla cu cetațenii…

- Inspectoratul Teritorial de Munca (ITM) Argeș informeaza ca in Romania vaccinarea este voluntara (neobligatorie) și gratuita, iar accesul la locul de munca al persoanei incadrate nu poate fi condiționata de vaccinarea impotriva Sars-Cov-2. ”Niciun angajat nu poate fi condiționat de catre angajator sa…

- Angajatii Houston Methodist Hospital afirma ca impunea vaccinarii de catre conducerea spitalului este contrara Codului Nuremberg, care este un set de standarde stabilite dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial pentru prevenirea experimentelor pe subiecti umani fara consimtamantul acestora. Acestia mai…

- Autoritațile din Strașeni interpreteaza legile in contextul pandemiei. Localnicii sint obligați sa prezinte certificatul de vaccinare daca vor sa ajunga la medici. In caz contrar, accesul in spitalul raional le este interzis. Oamenii considera ca sint lezați in drepturi, atita timp cit vaccinul anti-COVID…