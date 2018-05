Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va mentine rece pana miercuri, cand va incepe sa se incalzeasca treptat, astfel incat in ultimele zile din martie si in primele zile ale lunii aprilie vor fi temperaturi cuprinse intre 16 si 22 de grade in majoritatea zonelor tarii, potrivit meteorologilor.Administratia Nationala…

- Ninsoarea va inceta in Bucuresti dupa orele amiezii, iar vantul se va diminua si nu va mai avea intensificari puternice, ajungand pana la maximum 35 de kilometri pe ora, a declarat vineri meteorologul ANM Gabriela Bancila, la Comandamentul convocat de primarul Capitalei Gabriela Firea, la sediul…

- Astazi, valorile termice diurne vor marca o crestere fata de intervalul anterior, astfel incat vremea va deveni mai calda decat in mod normal pentru aceasta perioada, in special in jumatatea sudica a tarii.Temperaturile maxime se vor situa in general intre 6 si 16 grade, iar cele minime vor…

- Maria Ghiorghiu, clarvazatoarea care ar fi prezis mai multe catastrofe din Romania și din strainatate, printre care și incendiul din Colectiv, anunța inundații teribile. Maria Ghiorghiu continua sa faca preziceri pe propriul blog. „Vad cum o apa curge spre nord, curge ca de pe un drum de munte. Apa…

- Maria Ghiorghiu, femeia care a prezis incendiul de la Colectiv, a facut dezvaluiri uluitoare in emisiunea „Voi cu Voicu”. Celebra prezicatoare a povestit și ca Iisus va veni a doua oara pe pamant in Romania. Maria Ghiorghiu, o noua premonitie infioratoare despre Romania Clarvazatoarea…

- Maria Ghiorghiu a avut o noua premonitie. Clarvazatoarea despre care sustinatorii ei cred ca a prezis mai multe evenimente catastrofale, printre care tragedia de la Colectiv, sustine ca urmeaza Al Treilea Razboi Mondial. De asemenea, ea a scris si despre un cutremur, care coincide cu venirea extraterestrilor…

- Maria Ghiorghiu are o noua premonitie inspaimantatoare. Cunoscuta clarvazatoare simte ca Franta este din nou in pericol din pricina teroristilor si a transmis toata viziunea pe care a avut-o pe blogul ei.

- Meteorologii anunța ca, in intervalul 13 februarie, ora 20 – 15 februarie, ora 15, vor avea loc precipitații in extindere, moderate și... The post Schimbare radicala a vremii! Avertisment de ultima ora al meteorologilor appeared first on Renasterea banateana .