Stiri pe aceeasi tema

- Celebra clarvazatoare a vorbit despre a cincea Apocalipsa pe blogul sau, dupa ce a aparut un glas care i-a spus acest lucru. „In aceasta dimineata,m-a trezit un glas care intreaba asa: „Bine ,dar eu de unde sa-i dau? Iar un alt glas, ii raspunde asa: A cincea Apocalipsa !” Dupa…

- Cunoscuta pentru stilul flamboaiant pe care il abordeaza, Delia și-a surprins fanii cu o poza postata pe Instagram . Artista apare intr-un cadru plin de culori, ținand in maini un buchet mare de flori. Un urmaritor al Deliei a apelat la simțul critic și a criticat-o pe vedeta. „Ai și tu 100 de ani și…

- Washingtonul a a inscris pentru prima oara o grupare de adepti ai suprematiei albilor pe lista neagra a terorismului international, cu scopul de a-si arata hotararea in fata acestei ”amenintari”, deosebit de importante in Statele Unite, in pofida ambiguitatii reprosate adesea sefului statului american…

- USR Ialomița a facut public un comunicat de presa in care a trage atenția opiniei publice cu privire la modul defectuos in care este gestionata criza provocata de COVID-19. Comunicatul susține ca Ialomița nu este nici la acest moment pregatita pentru situațiile inevitabile care vor urma și ca autoritațile…

- Beraria POFTA sau FOAME asigura serviciul de livrare la domiciliu și pachete care pot fi ridicate direct din locație. Transportul este gratuit, iar comanda minima este in valoare de 50 de lei. Cunoscuta berarie vine in intampinarea clienților cu mancare proaspata, facuta in casa, cu ingrediente naturale,…

- Autoritatile din China au luat o serie de masuri pentru a sustine economia afectata grav de epidemia provocata de coronavirus, care este pe cale sa aiba un impact devastator asupra cresterii PIB in primul trimestru, transmite Reuters, potrivit news.ro.Banca Populara a Chinei incearca sa refaca…

- Maria Gheorghiu a publicat pe blog o profetie prin care anunța o adevarata catastrofa. Maria Ghiorghiu, previziune sumbra pentru Romania. Vin zile de doliu "Brusc,vad cum in interiorul cladirii cu pereți din sticla,are loc o explozie uriașa cu flacari albe ca de neon,sau mai bine spus…