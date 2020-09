Maria Dragomiroiu și soțul ei formează un cuplu de 35 de ani! Cum s-au cunoscut? Maria Dragomiroiu și soțul ei, Bebe, formeaza un cuplu din anul 1985. Perechea s-a casatorit in anul 1991, anul acesta aniversand 29 de ani de mariaj. Invitați in platoul emisiunii Vorbește Lumea, Maria și Bebe au povestit cum a inceput povestea lor de dragoste și ce a facut-o sa reziste in timp. Maria Dragomiroiu și soțul ei formeaza un cuplu de 35 de ani! Cum s-au cunoscut? „Fiind amandoi la a doua casnicie, am zis, Doamne, haide mai intai sa ne cunoaște. Pentru ca este un pas foarte important intr-o viața. Eu am fost plecata in America dupa Revoluție. Am stat o luna și jumatate in Los Angeles.… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

