Maria Danila, din Mangalia, premiera in alpinismul romanesc. A cucerit Varful Annapurna din Himalaya (GALERIE FOTO)

- Maria Danila a marcat o premiera in alpinismul romanesc, dupa ce a cucerit varful Annapurna din munții Himalaya, ajungand la 8.091 de metri altitudine, a anunțat miercuri, 19 aprilie, Clubul Alpin Roman – Brasov, unde este membra, citat de News.ro.Alpinista a cucerit varful Annapurna, situat din provincia…

- Traicul este intens marți la pranz pe Valea Prahovei, unde se circula in coloana pe mai multe tronsoane, pe Valea Oltului, in zona orașului Calimanești, dar și pe A1, la intrarea in Capitala.Potrivit Centrului Infotrafic, se inregistreaza valori ridicate de trafic pe DN 1 Ploiești - Brașov, pe sensul…

- Serialul romanesc „Spy/ Master”, o productie Max Original, a avut premiera mondiala luni, in categoria Berlinale Series, un eveniment la care au participat peste 270 de invitati. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- O scrisoare trimisa cu Poșta Romana de la București la Brașov poate face și cinci zile pe drum, a declarat directorul Poștei Romane, Vasile Ștefan, la Digi24. Potrivit Google Maps, distanța dintre București și Brașov poate fi parcursa pe jos, in funcție de traseu, intre 10 și 42 de ore.Intrebat…

- Inalți oficiali din Olanda și Franța vor ajunge sa viziteze trupele militare de la Cincu, Brașov, la invitația ministrului de externe roman, Bogdan Aurescu. Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Regatului Țarilor de Jos, Wopke Hoekstra, și ministrul afacerilor externe din Republica Franceza,…