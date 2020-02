Stiri pe aceeasi tema

- Ioana Ignat a ales sa povesteasca cum au decurs lucrurile in cadrul uinei emisiuni tv. Maria Constantin si Dacian Varga s-au despartit. Artista a rupt tacerea: ce s-a intamplat intre cei doi "M-am dezindragostit, atata timp cat pui in balanta lucrurile si iti dai seama ce este pozitiv…

- Maria Constantin și Dacian Varga nu mai sunt impreuna, iar anunțul fost facut chiar de vedeta la televizor. Artista a marturisit ca este o femeie libera, dar prefera sa-și țina viața personala privata.De aproximativ un an de zile, Maria Constantin și DacianVarga formau un cuplu foarte discret. Se pare…

- Maria Constantin nu și-a gasit nici acum adevarata dragoste! Cantareața a mai adaugat listei sale de eșecuri in iubire inca o poveste de amor care s-a finalizat destul de rapid. Ce a spus blondina despre motivul desparțirii? Maria Constantin s-a desparțit de Dacian Varga! Maria Constantin a dezvaluit…

- Flacara iubirii dintre indragita interpreta de muzica populara originara din Targu Jiu și Dacian Varga s-a stins la mai bine de un an de cand ei au decis sa formeze un cuplu. Artista de muzica populara a confirmat ca s-a desparțit de fostul fotbalist in cadrul unei emisiuni, transmisa in direct.…

- Maria Constantin și-a facut intrarea la emisiunhe cu o marturisire-bomba: "Viorele, sa stii ca sunt libera!". Afirmația a venit dupa ce Viorel Stegaru a cerut-o in casatorie in gluma... Cantareața de muzica populara nu a dorit inițial sa faca niciun comentariu in legatura cu desparțirea de…

- "Viorele, sa stii ca sunt libera" - asa a inceput Maria Constantin dezvaluirea soc! Dupa ce Viorel Stegaru a cerut-o in gluma in casatorie, artista a venit in platoul emisiunii "Acces Direct", unde a facut un anunt neasteptat: ea si Dacian Varga nu mai formeaza un cuplu.

- Nu mai puțin de cinci grame de plastic ajung saptamanal in organismul fiecarui locuitor al planetei prin aer, apa sau hrana. Acesta este principalul motiv pentru care Consiliul Uniunii Europene a decis sa interzica o parte din produsele de plastic utilizate zilnic, incepand din iulie 2021. Actorii economici…