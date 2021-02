Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar de 18 ani și-a pierdut viața pe circuitul de la Jarama, din Spania. El era copilot in mașina condusa chiar de tatal sau. Un accident teribil a avut loc in Spania, in timpul unui antrenament pe un circuit auto. In urma impactului, copilotul a incetat din viața, iar pilotul a suferit rani grave.…

- Maria Constantin și Marcel Toader au trait o frumoasa poveste de iubire, atata timp cat sentimentele au existat, insa in anul 2017 cei doi au divorțat, iar separarea a fost una foarte controversata! In anul 2019 fostul soț al cantareței a decedat, dar iata ca abia acum vedeta scoate la iveala detalii…

- Un barbat de 42 ani, din com. Dornești in timp ce conducea autoturismul pe DJ 178F, in afara com. Galanești, avand direcția de deplasare dinspre centrul comunei Galanești catre comuna Fratauții Noi, a pierdut controlul asupra direcției de mers, a parasit partea carosabila prin partea dreapta, a lovit…

- Trei persoane si-au pierdut viata in urma avalanselor produse in Elvetia in acest weekend, au informat autoritatile locale. Alte cateva au fost luate de o avalansa produsa duminica pe inaltimile de deasupra Montreux-ului, in vestul tarii, a declarat politia cantonala din Vaud, confirmand informatiile…

- Diego Armando Maradona a murit pe 25 noiembrie, la varsta de 60 de ani, din cauza unui stop cardiorespirator. Laura Cibilla, fosta iubita a argentinianului, a oferit detalii despre viața petrecuta langa Diego și despre posibilul copil pe care il are cu acesta. Maradona, considerat de mulți cel mai mare…

- Doi ieșeni, soț și soție, au suferit o dubla drama. Dupa ce mezinul a murit, Ciprian și Elena Stan-Nichițel au fost condamnați ieri de magistrații din cadrul Judecatoriei Iași. Cei doi au fost pedepsiți pentru ucidere din culpa, dupa o improvizație facuta la rețeaua de furnizare a energiei electrice…

- Potrivit unei informari oficiale a Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Suceava, in ultimele 24 de ore au murit cinci suceveni infectați cu noul. Numarul total al persoanelor din județul Suceava care au murit dupa ce s-au infectat cu Sars-Cov 2 a ajuns la 705. Conform aceleiași…

- O femeie de 80 de ani din localitatea Berindu a murit, luni, arsa, cand incerca sa-si aprinda focul in soba si i s-au aprins hainele. "O autospeciala a fost alertata in jurul orei 10,40 sa intervina pentru a stinge flacarile care se manifestau la demisolul unei case particulare. In aceasta…